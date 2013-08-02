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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 13:13 BJT

路透调查：台湾7月出口成长料放缓至5.1%，通胀料持稳

* 预估中值显示出口料增长5.1%(6月为成长8.6%

* 进口料下滑0.55%(上月为增加6.8%

* 贸易顺差预估为26.75亿美元(6月为顺差32.5亿美元

* CPI料较上年同期增长0.6%(6月为增长0.6%

* 贸易数据将于8月7日周三0800GMT发布

* CPI数据将在8月5日周一0030GMT发布

路透台北8月2日 - 路透调查10位分析师的预估中值显示，台湾7月出口料同比增长5.1%，较6月的8.6%放缓。

调查显示，7月消费者物价指数(CPI)年增率预计仍将保持在6月的0.6%。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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