路透基点：台湾擎亚国际科技循环信贷案降至2,600万美元--RLPC

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾擎亚国际科技股份有限公司一笔一年期循环信贷从3,000万美元降至2,600万美元，此前获得七家银行3,100万美元超额承贷。
消息人士称，降低额度是因公司融资需求发生了变化。
彰化银行、大众银行(代理行)及合作金库银行为牵头行兼簿记行，各承贷600万美元。
永丰银行、远东国际银行、第一商业银行和元大银行为共同主办行，各承贷200万美元。
协议料在8月底前签订。
根据此前报导，这笔循环信贷以应收帐款为抵押，由擎亚董事长担保，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点。若台北银行同业美元拆借利率(TAIFX)与Libor差距超过30个基点，借款方将支付超出部份利率。
邀请银行参贷条件为：承诺500万美元以上者，获先付费用8个基点；承诺300-490万美元者，先付费用5个基点。
若动用额度低于一半，将有一笔10个基点的承诺费。(完) (翻译 张荻 审校 孙茉莉)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业