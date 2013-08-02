路透基点：台湾擎亚国际科技循环信贷案降至2,600万美元--RLPC

路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾擎亚国际科技股份有限公司一笔一年期循环信贷从3,000万美元降至2,600万美元，此前获得七家银行3,100万美元超额承贷。

消息人士称，降低额度是因公司融资需求发生了变化。

彰化银行、大众银行(代理行)及合作金库银行为牵头行兼簿记行，各承贷600万美元。

永丰银行、远东国际银行、第一商业银行和元大银行为共同主办行，各承贷200万美元。

协议料在8月底前签订。

根据此前报导，这笔循环信贷以应收帐款为抵押，由擎亚董事长担保，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点。若台北银行同业美元拆借利率(TAIFX)与Libor差距超过30个基点，借款方将支付超出部份利率。

邀请银行参贷条件为：承诺500万美元以上者，获先付费用8个基点；承诺300-490万美元者，先付费用5个基点。