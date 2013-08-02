中国军事网游《光荣使命OL》上线

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月1日 - 男主角向后退，将步枪里的子弹射向三名举着刺刀向他逼近的士兵。这些士兵倒地身亡，一面很小的日本国旗在屏幕上闪过。
这是周四上线的中国军事网游《光荣使命OL》中的画面。该游戏由巨人网络集团和中国人民解放军共同开发，作为中国军队模拟训练科目。
玩家们可以在游戏中保卫钓鱼岛。游戏官方网站上的声明称：“玩家将与解放军并肩作战，拿起手中的武器告诉日本‘领土主权不容侵犯’。”
日本防务省拒绝就该游戏的发布予以置评。
巨人网络发言人Richard Chiang表示，中国人民解放军有兴趣开发一个基于中国军方真实武器的3D互动游戏进行模拟训练。
“中国军方100%支持这个游戏。中国人不用玩(美国的)《使命召唤》，扮演美国海军陆战队士兵向俄罗斯人等射击，他们可以扮演中国军人。”Chiang说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业