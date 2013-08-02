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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 12:19 BJT

中国军事网游《光荣使命OL》上线

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月1日 - 男主角向后退，将步枪里的子弹射向三名举着刺刀向他逼近的士兵。这些士兵倒地身亡，一面很小的日本国旗在屏幕上闪过。

这是周四上线的中国军事网游《光荣使命OL》中的画面。该游戏由巨人网络集团和中国人民解放军共同开发，作为中国军队模拟训练科目。

玩家们可以在游戏中保卫钓鱼岛。游戏官方网站上的声明称：“玩家将与解放军并肩作战，拿起手中的武器告诉日本‘领土主权不容侵犯’。”

日本防务省拒绝就该游戏的发布予以置评。

巨人网络发言人Richard Chiang表示，中国人民解放军有兴趣开发一个基于中国军方真实武器的3D互动游戏进行模拟训练。

“中国军方100%支持这个游戏。中国人不用玩(美国的)《使命召唤》，扮演美国海军陆战队士兵向俄罗斯人等射击，他们可以扮演中国军人。”Chiang说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜
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