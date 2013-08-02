中国债市动态：现券收益率短降长稳，资金面正能量进一步聚集

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透北京8月2日 - 伴随周五早盘资金面较上日更显宽松，回购利率全线下行，中国银行间债市现券中短端走暖，收益率回落5个基点(bp)以内，但长端持稳。
交易员指出，逆回购重启后，此前市场笼罩的悲观情绪已逐渐得到修正，特别是短端的表现值得期待。
“短的下来3-5个点(bp)，但长端还是比较坚挺，成交主要集中在1-3年的，5年也有一些。资金松了(现券)收益率下行也是比较正常的，不过机构心态机构还是偏谨慎，因为长的动的不多。”上海一银行交易员称。
本周中国央行公开市场连续逆回购为机构注入信心，银行间市场周五流动性进一步回暖，14天以内期限资金供给充裕，主要回购加权利率 因此普降，其中隔夜和七天期跌幅达20-30基点(bp)。
上述交易员表示，当前市场还是预期滚动进行的逆回购有望逐步拉低资金价格，所以短端收益率下行可期，由此或间接影响长端定位。而长端的直接影响因素--政策面前景还是存不确定性，如未来监管层表态、央行公开市场操作、经济数据等。
另有交易员指出，债市暖意能否持续或需关注配置资金的恢复情况。
中国财政部周五代理招标发行的五年期固息地方债，中标利率偏低，投标倍数继续刷新今年以来地方债新高。交易员指出，央行公开市场本周重启逆回购，强化投资者信心，谨慎情绪得以扭转，推升新债需求。
剩余期限约0.9205年的固息国债130014券最新收益率 在3.4000%/3.3601%，上日尾盘报3.45%/3.41%。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业