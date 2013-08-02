中国债市动态：现券收益率短降长稳，资金面正能量进一步聚集

路透北京8月2日 - 伴随周五早盘资金面较上日更显宽松，回购利率全线下行，中国银行间债市现券中短端走暖，收益率回落5个基点(bp)以内，但长端持稳。

交易员指出，逆回购重启后，此前市场笼罩的悲观情绪已逐渐得到修正，特别是短端的表现值得期待。

“短的下来3-5个点(bp)，但长端还是比较坚挺，成交主要集中在1-3年的，5年也有一些。资金松了(现券)收益率下行也是比较正常的，不过机构心态机构还是偏谨慎，因为长的动的不多。”上海一银行交易员称。

本周中国央行公开市场连续逆回购为机构注入信心，银行间市场周五流动性进一步回暖，14天以内期限资金供给充裕，主要回购加权利率 因此普降，其中隔夜和七天期跌幅达20-30基点(bp)。

上述交易员表示，当前市场还是预期滚动进行的逆回购有望逐步拉低资金价格，所以短端收益率下行可期，由此或间接影响长端定位。而长端的直接影响因素--政策面前景还是存不确定性，如未来监管层表态、央行公开市场操作、经济数据等。

另有交易员指出，债市暖意能否持续或需关注配置资金的恢复情况。

中国财政部周五代理招标发行的五年期固息地方债，中标利率偏低，投标倍数继续刷新今年以来地方债新高。交易员指出，央行公开市场本周重启逆回购，强化投资者信心，谨慎情绪得以扭转，推升新债需求。