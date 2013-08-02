中国汇市：人民币早盘走平，中间价跌至两个月新低但结汇仍偏强

* 人民币即期走平

* 中间价跌至逾两个月新低

* 结汇仍偏强，客盘主导市场波动

路透北京8月2日 - 人民币兑美元即期 周五早盘走平，而中间价今日则下滑至逾两个月低位。交易员指出，早盘交易清淡，但结汇卖盘仍然相对偏强，部分抵消中间价下滑影响。

交易员指出，预计人民币短期内将出现一波小幅偏强走势，因最近整体结汇力量仍然偏强，不过目前交易整体仍在区间之内，日间波动也比较小，一般只有30-40个点，交易相对谨慎，长远看方向仍不明朗。

“整体而言，（美元/人民币）中间价没什么新意，虽然往上走了挺多，但只是跟着美指在动，向上向下没有方向，整个市场也是flow在推动。”上海一股份制交易员指出。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.1305元，上日收报6.1305元。今日人民币兑美元中间价 为6.1817元，前次中间价低点为5月30日的6.1820元。上日中间价为6.1778元。

上述交易员指出，20号文的影响已经在6月末之前基本消化，之后每个月的影响就不会太大，因为其结购汇的数量对于整个市场而言仍是比较小的。

上海另一个股份制交易员指出，结汇力量仍然偏强，今天人民币可能仍会升破6.1300元。未来小幅偏强走势的可能性亦比较大。

“日内和隔夜的交易都很难做，没有方向，很无聊，现在来看还是要等，等政策或者其他。”上述交易员指出。

东京汇市美元周五在亚洲盘初维持隔夜市场的涨幅。此前发布的一系列经济数据向好，支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年开始削减购债的计划。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2945/75，上日尾盘为6.2955。

北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1315/21元，上一交易日尾盘报6.1333元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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