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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 10:30 BJT

香港数据：7月PMI微升至49.7，但仍连续四个月低于盛衰分界--汇丰

路透香港8月5日 - 以下为汇丰香港7月份采购经理人指数(PMI)数据：

2013年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

49.7 48.7 49.8 49.9 50.5 51.2 52.5

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月

51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3

* 7月PMI轻微反弹至49.7，但连续四个月低于盛衰分界线。

* 新订单量连续第四个月缩减，但减速已经放缓；月内来自中国内地的新订单也有减少，但最新降幅为当前下跌周期最小。

* 产出量和未完成业务量同时下跌，与新订单量的跌势相符。最新录得的经营活动量跌幅，则是目前三个月持续下跌周期内最小。

* 香港私营企业的就业数字连续第五个月下降，减幅显着，但减速已较6月份的21个月高位放缓。。

* 企业投入成本继续上升，投入价格的持续升势至今已维持一年，主要的成本升幅来自薪酬支出。

汇丰大中华区经济师郭浩庄在评论调查结果时表示，“汇丰中国综合PMI录得20个月低点，但香港的商业活动相对放慢且只轻微转差，反映香港在面对外围挑战展现韧性。就业情况继续恶化但工资持续上调反映新业务减弱未有对就业市场带来重大影响。我们预期香港的经济增长于第三季度继续疲弱，但降幅有限且今年亦不会出现经济衰退的情况。”（完） (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)
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