香港数据：7月PMI微升至49.7，但仍连续四个月低于盛衰分界--汇丰

路透香港8月5日 - 以下为汇丰香港7月份采购经理人指数(PMI)数据：

2013年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

49.7 48.7 49.8 49.9 50.5 51.2 52.5

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月

51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3

* 7月PMI轻微反弹至49.7，但连续四个月低于盛衰分界线。

* 新订单量连续第四个月缩减，但减速已经放缓；月内来自中国内地的新订单也有减少，但最新降幅为当前下跌周期最小。

* 产出量和未完成业务量同时下跌，与新订单量的跌势相符。最新录得的经营活动量跌幅，则是目前三个月持续下跌周期内最小。

* 香港私营企业的就业数字连续第五个月下降，减幅显着，但减速已较6月份的21个月高位放缓。。

* 企业投入成本继续上升，投入价格的持续升势至今已维持一年，主要的成本升幅来自薪酬支出。