国际油市：布兰特原油自4月以来首次升穿110美元，因经济数据强劲

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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0411GMT时，布兰特原油期货 已上涨0.42美元，至每桶109.96美元，早前曾触及110.09美元的4月3日以来最高位。本周布兰特原油期货有望实现2.6%的周线涨幅，之前两周曾收低。
美国原油期货 涨0.68美元至每桶108.57美元，本周有望收高3.7%。
“有很多人预计量化宽松措施持续的时间比预期更长，所以资金仍在流入油市，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa说。
但他补充指出，由于全球库存充裕，油价不大可能保持在强劲水平。
布兰特原油较美国原油的溢价缩窄至每桶1.40美元，因经济数据向好与美联储言论一道推高了美国油价。
“有很多资金似乎都进入了美国原油市场，我觉得正出现一些空头回补，”Hasegawa说。
对利比亚、伊拉克和尼日利亚供应中断的担忧亦支撑油价。据周三路透公布的调查显示，由于这些地区出现供应中断，石油输出国组织(OPEC)国家7月的石油产量降至四个月低点。
调查显示，7月OPEC的石油日均产量为3,025万桶，低于6月的3,038万桶。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业