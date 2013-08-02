国际油市：布兰特原油自4月以来首次升穿110美元，因经济数据强劲

0411GMT时，布兰特原油期货 已上涨0.42美元，至每桶109.96美元，早前曾触及110.09美元的4月3日以来最高位。本周布兰特原油期货有望实现2.6%的周线涨幅，之前两周曾收低。

美国原油期货 涨0.68美元至每桶108.57美元，本周有望收高3.7%。

“有很多人预计量化宽松措施持续的时间比预期更长，所以资金仍在流入油市，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa说。

但他补充指出，由于全球库存充裕，油价不大可能保持在强劲水平。

布兰特原油较美国原油的溢价缩窄至每桶1.40美元，因经济数据向好与美联储言论一道推高了美国油价。

“有很多资金似乎都进入了美国原油市场，我觉得正出现一些空头回补，”Hasegawa说。

对利比亚、伊拉克和尼日利亚供应中断的担忧亦支撑油价。据周三路透公布的调查显示，由于这些地区出现供应中断，石油输出国组织(OPEC)国家7月的石油产量降至四个月低点。