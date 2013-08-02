香港个股：神州数码以旗下IT服务业分支，置换深圳太光电信逾45%股权

路透香港8月2日 - 神州数码控股有限公司 宣布，拟将旗下从事IT服务业的附属公司股权以吸收方式并入深圳太光电信 ，从而获得该A股公司约45.18%的经扩大后股权。

神州数码在联交所刊登的公告指出，其持股60.98%的附属公司神州数码信息服务，将以吸收合并方式并入深圳太光电信，估计初步总代价为30.17亿元人民币（相当于37.71亿元港币），深圳太光电信将向现有神州数码信息服务股东发行代价股份支付，目前拟定发行价为9.44元人民币/股。

完成吸收合并后，神州数码信息服务的所有股权将会注销，而神州数码将获配发相当于深圳太光电信经扩大后股本约45.18%股权。

集团指交易能助投资者分辨神州数码与神州数码信息服务，并能够改善两者的集资能力，改良资本分配，以提高竞争力。

由于这项交易将构成上市规则下的分拆事项，神州数码已就此建议向联交所提呈分拆建议书，联交所目前正在审议提呈文件。

神州数码是一间投资控股公司，其附属公司主要从事销售及分销通用资讯科技产品及系统产品，及提供供应链服务及资讯科技服务。