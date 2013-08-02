香港个股：神州数码以旗下IT服务业分支，置换深圳太光电信逾45%股权

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透香港8月2日 - 神州数码控股有限公司 宣布，拟将旗下从事IT服务业的附属公司股权以吸收方式并入深圳太光电信 ，从而获得该A股公司约45.18%的经扩大后股权。
神州数码在联交所刊登的公告指出，其持股60.98%的附属公司神州数码信息服务，将以吸收合并方式并入深圳太光电信，估计初步总代价为30.17亿元人民币（相当于37.71亿元港币），深圳太光电信将向现有神州数码信息服务股东发行代价股份支付，目前拟定发行价为9.44元人民币/股。
完成吸收合并后，神州数码信息服务的所有股权将会注销，而神州数码将获配发相当于深圳太光电信经扩大后股本约45.18%股权。
集团指交易能助投资者分辨神州数码与神州数码信息服务，并能够改善两者的集资能力，改良资本分配，以提高竞争力。
由于这项交易将构成上市规则下的分拆事项，神州数码已就此建议向联交所提呈分拆建议书，联交所目前正在审议提呈文件。
神州数码是一间投资控股公司，其附属公司主要从事销售及分销通用资讯科技产品及系统产品，及提供供应链服务及资讯科技服务。
神州数码周五早盘收高3.01%，报8.9港元。太光电信涨5%停板，报10.71元人民币（完） (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/黄凯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业