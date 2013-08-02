中国房地产：绿地集团与东航集团携手在全国发展多个空港经济区

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
路透上海8月2日 - 中国大型房地产企业--绿地集团周五宣布，与国内三大航空集团之一的东航集团签署战略合作协议，双方将在综合地产开发，酒店托管经营等方面进行合作，包括在全国多个机场附近投资空港经济区和土地开发。
根据此次签署的战略合作协议，双方将就东航在上海虹桥机场、云南巫家坝机场和合肥骆岗机场等区域的存量土地进行合作开发，打造符合当地空港产业升级需要的综合配套设施。同时，双方还将携手在郑州、福州、厦门、西安、哈尔滨、沈阳等国内20多个省会城市的机场附近投资空港经济区，打造涵盖外包服务基地、创意产业研发、总部基地、金融服务中心及商旅酒店等内容的城市综合体项目。
另外，双方将就东航旗下上航航站、上航市南两家酒店管理公司开展酒店托管经营及资产收购，并在此基础上进一步深化酒店产业多层级合作。
绿地集团是以上海为总部的国有控股综合性集团，以房地产企业为核心主业，能源和金融为次支柱产业，其中房地产业务以收入计去年在国内排名第二，仅次于万科 。2012年绿地集团经营收入超过2,450亿元，总资产超过2,350亿元。
5月，盛高置地(控股)有限公司 宣布，绿地集团透过香港子公司以约30亿港元代价认购其股份，交易完成后绿地控股将持有盛高置地扩大股本后60%的股份，实现借壳上市。盛高将于下周一召开股东大会审议该事项。
近期绿地集团宣布，其已签约收购美国洛杉矶中心区大都会项目，项目总投资10亿美元。项目开发业态包括酒店、办公、服务式公寓及高档住宅，项目将在合作协议签署后6-9个月内开工建设。公司董事长张玉良预计，绿地年内可确定的新增海外投资为100亿元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)