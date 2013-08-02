中国房地产：绿地集团与东航集团携手在全国发展多个空港经济区

路透上海8月2日 - 中国大型房地产企业--绿地集团周五宣布，与国内三大航空集团之一的东航集团签署战略合作协议，双方将在综合地产开发，酒店托管经营等方面进行合作，包括在全国多个机场附近投资空港经济区和土地开发。

根据此次签署的战略合作协议，双方将就东航在上海虹桥机场、云南巫家坝机场和合肥骆岗机场等区域的存量土地进行合作开发，打造符合当地空港产业升级需要的综合配套设施。同时，双方还将携手在郑州、福州、厦门、西安、哈尔滨、沈阳等国内20多个省会城市的机场附近投资空港经济区，打造涵盖外包服务基地、创意产业研发、总部基地、金融服务中心及商旅酒店等内容的城市综合体项目。

另外，双方将就东航旗下上航航站、上航市南两家酒店管理公司开展酒店托管经营及资产收购，并在此基础上进一步深化酒店产业多层级合作。

绿地集团是以上海为总部的国有控股综合性集团，以房地产企业为核心主业，能源和金融为次支柱产业，其中房地产业务以收入计去年在国内排名第二，仅次于万科 。2012年绿地集团经营收入超过2,450亿元，总资产超过2,350亿元。

5月，盛高置地(控股)有限公司 宣布，绿地集团透过香港子公司以约30亿港元代价认购其股份，交易完成后绿地控股将持有盛高置地扩大股本后60%的股份，实现借壳上市。盛高将于下周一召开股东大会审议该事项。