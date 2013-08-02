《中国信用市场综述》评级下调潮和政府债务审计，加大信用债调整风险

作者 徐永

路透上海8月2日 - 中国信用债市场本周迎来了流动性的利好，收益率整体下行，但无法遮盖债券估值及其收益率表现分化的现象，继超日债 和中富债 之后，因评级下调致价格跌幅较大的个券如华锐债 等明显增多。

随着产业债进入评级下调潮和城投债面临政府性债务全面审计压力，信用债个券调整的风险正在加大。路透综合相关统计，2013年以来，共有数十家发行人被下调了主体评级或者主体评级展望。其中仅7月份，累计就有36家发行人被下调了主体评级或者主体评级的评级展望，涉及92只债券。债项评级下调则有7只债券，涉及5家发行人。

不过目前市场对此类风险事件还未全面激烈反映，部分个券跌幅较大主因折算标准券时质押功能下降而遭到加速抛售，风险事件还未完全反映到债券收益率曲线上。

这种状况叠加本周机构开始渐渐扭转对基本面的悲观预期，而使信用债未来的走势判断变得复杂。因若基本面持续偏弱，将加大此类个券由点到面的波及风险，但若基本面向好，企业盈利能力增强将部分对冲目前中低等级信用债的违约风险。

“是的，基本面的积极因素和评级下调的因素会有一定程度的对冲，但基本面的反应应该不会这么迅速，整体而言，信用债当前面临的调整风险还是比较大。”宏源证券分析师覃汉认为。

中国7月官方制造业采购经理指数(PMI)为50.3，比上月环比升0.2，虽然同日公布的汇丰中国7月制造业PMI终值为47.7，为去年8月以来最低水准，且是连续第三个月处在荣枯线下方，和官方数据表现并不一致。

但不少机构仍正面解读了官方PMI的数据表现，并认为在微刺激的政策预期下，三季度宏观经济将比二季度继续改善，从而加大债市面临的基本面风险。

**调整风险加大**

值得注意的是，目前评级遭到下调的信用债，以产业债为主，并以钢铁、化工、能源等行业居多；城投债今年只有4只，分别为09九江债、10襄投债、12蒙高新、09长城开。

但这并不表示城投债面临的风险不大。审计署上周末表示将开展政府性债务全面审计，而未来政府融资平台风险暴露超预期的概率较高。

一个角度是，根据银监会7月31日公布的最新数据，中国截至6月末，平台贷款余额9.7万亿元人民币，同比增速为6.2%，低于各项贷款平均增速9个百分点。此前公布的截至2011年9月末的数据为9.1万亿。

而审计署2011年公布的2010年年底融资平台的债务额仅4.9万亿元，占比46.38%，明显低于银监会口径。

市场人士倾向预期，随着审计范围扩大到中央、省、市、县、乡五级统计，未来政府融资平台债务规模数据提高的可能性较大，这将加大城投债面临的调整压力。

只是，包括城投债、产业债在内，目前并未出现只要评级下调价格马上调整的局面，深度价格调整的仅是其中的部分。如中富，12湘鄂债 等。

对此，有券商交易员认为，不管产业债还是城投债，背后还是有地方政府的隐形担保在起作用，这助推了市场略显迟钝的反应。

不过，价格在80元附近徘徊的信用债在增多是不争的事实，且值得注意的是，若机构一致相信政府的隐形担保，那80元以下抄底介入应该是多数选择，但目前包括华锐债等在内，并未出现这种明显抄底的现象，且评级下调后交易活跃度也在降低，显示实际上机构的态度仍较谨慎。

当然，本周也有对信用债未来形成中期利好的消息，央行公开市场在时隔半年后重启逆回购操作，7天和14天中标利率并分别锁定在4.4%和4.5%，虽高于此前招标利率但低于货币市场当前的资金利率水平，当周净投放1,360亿元。

由于央行公开市场工具运用具有一定的持续性，因此料逆回购在一段时间内仍将持续，招标利率也有望随行就市回落，这将对冲目前对外汇占款负增长的担忧，对流动性和债市都形成利好。