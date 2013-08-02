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货币新闻 | 2013年 8月 2日 星期五 14:23 BJT

日股业绩：丰田汽车第一季净利增逾90%，因日圆走软和美国市场销售强劲

路透8月2日 - 日本丰田汽车 周五公布：

* 第一季集团营业利润为6,633.8亿日圆(增长87.9%)，预计2013/14年度营业利润为1.94万亿日圆

* 丰田汽车第一季集团净利为5,621.9亿日圆(增长93.6%)，预计2013/14年度净利为1.48万亿日圆

* 丰田汽车预计2013/14年度美元/日圆汇率为92,上次预估为90

* 丰田汽车预计2013/14年度欧元/日圆汇率为122,上次预估为120

* 丰田汽车预计2013年集团全球汽车销量为996万辆，与之前预估一致

* 丰田汽车预计2013年集团全球汽车产量为1,012万辆，之前预估为994万辆。(完)
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