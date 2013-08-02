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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 14:14 BJT

韩国汇市：韩元收平，投资者等待美国就业数据

路透首尔8月2日 - 韩元兑美元 周五在国内市场收平，投资者在日内稍晚的美国7月就业数据公布前态度谨慎。

韩元兑美元 在国内市场收于1,123.6，周四国内收盘价为1,123.5。(完)

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