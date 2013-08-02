版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 14:23 BJT

日本个股：本田汽车7月中国市场的汽车销量同比减少1.7%

路透上海8月2日 - 本田汽车 周五表示，该厂商及其两家中国合资公司7月在中国市场的销量为51,140辆，较去年同期下降1.7%。

5月本田汽车在中国的汽车销量同比增加4.6%，6月销量则同比下降5.6%。

今年头七个月，本田总共售出367,718辆汽车，较上年同期减少3%。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐