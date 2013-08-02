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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 14:28 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市场聚焦美国非农就业报告

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* 澳元/美元下跌0.19%，欧元/日圆上升0.22%，美元全线持坚

* 亚洲股市追随隔夜市场涨势，日股日经指数上涨3.29%，提振美元/日圆；10年期美国公债收益率(殖利率)为2.72%

* 澳元/美元低点为0.8889，已突破障碍位0.8900，更多障碍埋于0.8880，停止单位于0.8875下方

* 澳洲降低经济成长和政府收入预估，因矿业荣景结束

* 挪威就业数据、欧元区生产者物价指数(PPI)、美国非农就业报告(预估增加18.4万个岗位，失业率为7.5%)、以及美国工厂订单将于今日出炉。(完)

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