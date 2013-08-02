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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 14:32 BJT

韩国股市：回吐涨幅后几近收平，市场静候美国就业数据

由于市场看好未来钢铁产品价格回升，钢铁制造商类股上扬。浦项钢铁(POSCO) 劲扬2.2%；现代制铁大涨3.8%。

外资在韩国股市买超659亿韩元(5,865万美元)，连续第10天买超，且为今年最久纪录。(完)
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