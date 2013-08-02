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债券 | 2013年 8月 2日 星期五 14:38 BJT

欧元债市：意大利公债期货下滑，法院维持对贝鲁斯科尼的有罪判决

关于前意大利总理贝鲁斯柯尼税务诈欺案，最高法院周四维持服刑的原判不变，不过关于五年不得从事公职的判决，最高法院法官则是发回米兰法院重审。这将使贝鲁斯科尼保有国会议员的身分，并可暂时领导中间偏右的自由人民党(PDL)。

“首先人们只想等着看贝鲁斯柯尼所属党派会有什么结果...目前研判意大利市场会怎么反应还太早，”Monument证券分析师Marc Ostwald说。“无论如何多数人不希望市场会有太大波动。”

意大利公债期货 最新报111.67，小跌4个跳动点；德债期货 跌17个跳动点，报142.22。今日稍晚美国将公布非农就业报告，部分市场人士认为，本周稍早一连串美国数据都相当喜人，因此非农就业报告也可能优于预期。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
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