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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 14:36 BJT

日本股市：创下五周以来最大单日涨幅，因美国经济利好且日圆走软

路透东京8月2日 - 日本股市日经指数周五大涨3.3%，创五周来的最大单日涨幅，得益于美国强劲经济数据带动全球市场扬升，日圆趋软，以及索尼等企业 公布乐观财报。

日经指数 上涨460.39点，报14,466.16点，为7月25日以来首次收在14,400点上方。该指数本周收高2.4%，上周下跌3.2%。

东证股价指数 攀升2.8%至1.196.17点，金融、房地产企业和汽车制造类股领涨。但成交量不高，为过去90日单日均值的73%。市场目前关注将于稍晚出炉的美国非农就业报告。(完)
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