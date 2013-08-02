更新版-日股业绩:丰田汽车上调本财年获利预估，因日圆走软及美国销售强劲

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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丰田是美国市场第三大汽车厂商，今年1-7月在美国的汽车销量为130万辆，较上年同期上升8%。7月的汽车销量增长17%，为三年来首次月销量超过福特，因Avalon和RAV4销售热络。
美国是丰田最大的市场，占其全球销量的将近四分之一。该公司今年1-7月在美市场份额下降0.1个百分点至14.3%。
丰田在东南亚市场的增长也慢于预期，表现不及整体汽车行业，因受到泰国和印尼政府政策反复的影响。东南亚是丰田的第三大地区市场，仅次于北美和日本。
丰田1-6月在东盟国家的汽车销售量约为53.9万辆，与去年同期持平，但落后于整体汽车行业15%的增速。
丰田在东盟的曝险程度要高于本田汽车 和日产汽车 。在丰田全球总销售量中，东盟占到略高于10%的水平。
去年11月中旬时，市场对于安倍晋三将就任首相并推行积极经济政策的预期升温，帮助打压日圆。从那时到现在，丰田股价翻了一倍有余，表现优于同期上涨约三分之二的日经指数 。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业