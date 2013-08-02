更新版-日股业绩:丰田汽车上调本财年获利预估，因日圆走软及美国销售强劲

丰田是美国市场第三大汽车厂商，今年1-7月在美国的汽车销量为130万辆，较上年同期上升8%。7月的汽车销量增长17%，为三年来首次月销量超过福特，因Avalon和RAV4销售热络。

美国是丰田最大的市场，占其全球销量的将近四分之一。该公司今年1-7月在美市场份额下降0.1个百分点至14.3%。

丰田在东南亚市场的增长也慢于预期，表现不及整体汽车行业，因受到泰国和印尼政府政策反复的影响。东南亚是丰田的第三大地区市场，仅次于北美和日本。

丰田1-6月在东盟国家的汽车销售量约为53.9万辆，与去年同期持平，但落后于整体汽车行业15%的增速。

丰田在东盟的曝险程度要高于本田汽车 和日产汽车 。在丰田全球总销售量中，东盟占到略高于10%的水平。

去年11月中旬时，市场对于安倍晋三将就任首相并推行积极经济政策的预期升温，帮助打压日圆。从那时到现在，丰田股价翻了一倍有余，表现优于同期上涨约三分之二的日经指数 。(完)