中国股市：沪综指受地产股提振连四日收升，短线有望继续反弹

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透上海8月2日 - 中国股市沪综指周五连四日收升，地产股领涨。分析师指出，今日房企再融资重启和新股IPO(首次公开发行)时间可能延后的消息提振市场信心，金融股下跌虽抑制做多力量，不过当前基本面和流动性因素都比较有利，预期短线大盘可能迎来一段做多时间窗口。
沪综指 收报2,029.418点，微涨0.351点，或0.02%，本周股指累计上涨0.92%。上海A股今日成交额为787亿元人民币，上日为773亿元。
“今天房地产板块比较好，再融资消息的刺激吧，本周无论是基本面，还是流动性都比较利好，下周继续反弹的可能性比较大。”浙商证券分析师戴康指出。
上海地产类指数 今日收升1.39%，其中信达地产 收报涨停价3.37元，大涨0.31元。
他并认为，当前的行情和去年四季度比较类似，当时也是基本面和流动性支撑，但唯一的不同是，当前的资金利率比去年高，这会制约向上的空间。
中国房地产开发商新湖中宝 周五披露其定向增发预案，拟募集至多55亿元人民币投向棚户区改造项目。在经历三年的房企再融资冻结后，新湖中宝的再融资预案引起市场遐想，不过有国内媒体引述权威渠道消息称，房企再融资目前并不会全面开闸。 该股今日亦收报涨停。
今日另有消息称，由于IPO重启所需的铺垫工作已晚于之前计划，IPO重启时间可能会被延迟到10月之后。
沪深300指数 收涨0.08%，报2,247.263点；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,238.6点，涨0.61%，成交838,971手。(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业