表格：外资及陆资在台股买超8.94亿台币

路透台北8月5日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超8.94亿台币，上日为买超22.01亿台币。

三大法人今日合计买超15.42亿台币，上交易日修正后为卖超9.36亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

8/5 +8.94 +7.07 -0.59 +15.42

8/2 +22.01 -33.78r +2.41r -9.36r

8/1 -27.19 +19.32r -3.74r -11.61r

本月累计 +3.76 -7.39 -1.92 -5.55

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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