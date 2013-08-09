中国信用市场综述：债市流动性后遗症的三个待解命题--PDF版本****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
亲爱的客户，您好： 中国信用债市场发展迅速，市场规模不断扩大，参与机构也日渐增加。路透中文每周五发出 “中国信用市场综述”，回顾一周的信用债市场运行动态及重要事件，并展望未来市场趋势。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/haq32v 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/jaq32v 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 yong.xu1@thomsonreuters.com
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。