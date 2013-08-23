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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 15:45 BJT

****中国信用市场观察：部际协调机制有望抑制信用扩张--PDF版本****

亲爱的客户，您好： 中国信用债市场发展迅速，市场规模不断扩大，参与机构也日渐增加。路透中文每周五发出“中国信用市场观察”，回顾一周的信用债市场运行动态及重要事件，并展望未来市场趋势。 欲浏览最近一期观察的简体版PDF，请点选： link.reuters.com/zuz52v 欲浏览最近一期观察的繁体版PDF，请点选： link.reuters.com/byz52v 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 yong.xu1@thomsonreuters.com

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