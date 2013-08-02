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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 15:21 BJT

《汇市简讯》欧元/美元买单挂在1.3180-90、1.3150和1.3120

0705GMT

* 欧元/美元卖单挂在1.3250、1.3280和1.3300，停止单埋于上方

* 美元/日圆买单在99.20-25和99.00，卖单在99.80和100.00，停止单位于上方

* 欧元/日圆买单在131和130.70-80，卖单在131.80和132.00，停止单在上方

* 欧元行权价在1.32和1.3250及日圆行权价在略高于99.50的期权即将到期。(完)

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