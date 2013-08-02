《离岸人民币综述》RQFII额度再放水引发香港中资机构忧虑其“遍地开花”

* RQFII额度已扩容至2,700亿元人民币

* 达香港人民币资金池1/3

* 发行主体从中资放宽至各类金融机构

* 试点将从香港拓围至台湾、新加坡、伦敦

* 香港中资机构担忧“机会窗口”渐少

记者 赵红梅

路透香港8月2日 - RQFII(合格境外机构投资者)额度7月再集中“放水”从侧面看人民币国际化及资本项下开发的步伐在加快，监管层已将发行主体从中资机构拓宽至各类金融机构，试点地区也计划从香港拓至台湾、新加坡、伦敦等地，然RQFII市场全面开放之际，作为人民币国际化的桥头堡，香港的中资机构们产品设计及发展上已明显“吃力”，并担心失去政策“保护”优势渐失的忧虑。

RQFII审核已驶入“快车道”，进入7月，RQFII额度增加了170亿元人民币，而“重头”中资金融机构RQFII额度继续大扩容，其中华夏基金（香港）公司获批增加30亿元。

然让一度独享RQFII“政策红利”的香港中资机构忧虑的是，不但两家香港本土金融机构首次从RQFII额度分得杯羹，RQFII推进的速度加快。证监会7月初宣布将RQFII试点向新加坡、伦敦等地进一步拓展也或会变成现实。而中资基金券商系除香港设立分支外，海外基本属空白，眼见着独享的政策“红利”渐失。

近日，恒生银行 旗下的全资子公司恒生投资管理公司首次获批10亿元，汇丰香港环球资产管理公司亦获批RQFII资格。

中国证监会此前已宣布将RQFII试点向新加坡、伦敦等地进一步拓展。今年1月，证监会高层也承诺增加1,000亿元人民币额度，专项用于台资金融机构RQFII试点 。

香港明报称，近日，一份由“香港中资基金业协会”为名义起草的文件火速递交至北京监管当局，建议将香港作为RQFII业务开展中心，延迟对其他国家或地区开放，并与合格境外机构投资者(QFII)制度严格区分，制定中、外资额度分配比例。

一旦失去独享政策的红利，香港中资机构担心自身优势不再，再加上人民币升幅幅度趋缓，人民币产品吸引力正在变小，而中资机构随之发展的机会窗口亦在变小。

香港中资基金业协会会长丁晨亦明确表示，香港最早和最直接地参与人民币国际化进程，RQFII作为境外人民币主要的回流机制，适合在离岸人民币市场发展到一定程度的地区试点，以避免海外投机需求对人民币投资需求的排挤，减少国际游资破坏本地市场的可能。

此外，她也表示，目前离岸人民币资金池仍小，香港的人民币产品并不丰富，在这种情况下，应该先让香港打好基础，希望RQFII的推行仍以中资为主，外资为辅。

多数中资金融机构在港仍处初级发展阶段，其中中资基金更是2007年后在港才陆续设立分支机构，香港银行学会高级顾问陈凤翔对香港中资机构对RQFII放开的忧虑表示理解。

他表示，RQFII试点迄今共三批，第一批19只债券RQFII共获得了200亿元额度，又有20%股票、80%固定收益的配置要求，做出特色的余地不大，产品全投入了债券，投资回报率不高；第二批RQFII又全是A股ETF产品，500亿额度也没有用完，第二批、第三批产品还未取得市场成功和品牌认可，而且香港很多本土机构还在排队申请。

“如果这时，RQFII又给了新加坡、台湾等地，那香港的‘机会’就小了很多，毕竟国际市场和投资者都是直通和流动的。”陈凤翔称。

陈凤翔直言不仅是香港中资机构担忧发展RQFII“机会”窗口消失，香港的离岸人民币市场发展也在面临竞争加剧，人民币理财产品发展还不够成熟，政策优势就已流失的担心。

“我昨天见了位国际银行家，他所在银行在新加坡和香港均有分行，但他选择把人民币业务的登记和交易都放在新加坡，他认为香港金管局对人民币业务监管比新加坡严。现在全球金融市场都是共通和流动的，如果RQFII给了新加坡机构，相信他们很快就能推出相关人民币产品。”陈凤翔认为，若在香港还未把RQFII产品丰富之时，就把额度拓展至新加坡等地，确实会部分削弱香港人民币离岸市场的优势。

汇添富基金一位人士亦直言，“内地基金公司才刚立足香港，靠个别RQFII才打出些名气，才刚给境外投资者留下些认识，比起全球性投资机构，中资基金的优势是基于人民币国际化和资本帐逐步开放，所以会很担心机会窗口的时间，毕竟中资基金券商除了香港，海外布局还多为空白。

而最新获得RQFII资格的汇丰环球资产管理公司亚太区总裁Joanna Munro在通告中表示，非常欣慰能够获得RQFII资格，这有利于公司强化其作为领先人民币投资参与者的身份。

新加坡华侨银行全球资金部经济师谢栋铭认为，目前新加坡元兑人民币汇率处4.8-5.2的浮动区间中的低位，人民币的市场流动性不大，若新加坡机构获批RQFII额度，则给海外基金提供了较好渠道去投资中国内地，并能多了条提高回报率的通道，可以将RQFII打包成理财产品增加人民币对海外投资者的吸引力。

截至7月30日，中国已批准RQFII 34家，获批额度共计1,219亿元人民币。32家中资机构中有16家为基金公司香港子公司，13家为证券公司香港子公司，另4家分别为保险公司、商业银行的香港子公司。 1家为香港金融机构--恒生投资管理公司，汇丰香港环球资产管理公司虽已获批，但还未给出额度。

香港证监会数据显示， 截至2012年6月底，共有916家机构获得资产管理牌照，其中874家为香港证监会监管的持牌法团，42家为银行、保险公司等注册机构。上述916家机构中，包括76家中资背景机构，其中39家为基金管理公司、证券公司和期货公司的香港分支机构，37家为商业银行、保险公司的香港分支机构。

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 36,121.3 100

2. 渣打银行 19,472.0 58

3. 法国巴黎银行 15,371.3 50

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 中银 2,826.7 5

**本周市场动态**

--据中国国家外汇管理局数据显示，截止7月30日，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)34家，获批额度共计1,219亿元人民币。7月份期间,RQFII额度增加170亿元人民币，中资金融机构RQFII额度继续大扩容，还有香港本土金融机构首次获批RQFII额度。

--中国外汇管理局数据显示，截至7月30日，已有210家QFII合计获批449.53亿美元的投资额度，较上月底增加14.9亿美元。

--香港人民币资金池6月出现九个月来首见下降，市场人士指出，主要是因为境内6月流动性吃紧，吸引不少境外资金回流境内所致。香港银行机构截止6月末的人民币存款为6,979.59亿元，较上月微降5.22亿元。

--中国深圳国际控股 、星展银行 香港分行及中国银行 深圳分行周四已签署为期一年的前海双边跨境人民币贷款一亿元的协议，星展香港为本次贷款的贷款银行，中行深圳则是境内结算银行。 (完)