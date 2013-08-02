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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 15:34 BJT

亚洲橡胶：受油价坚挺和日圆走软刺激收高，但受制于获利了结操作

周五布兰特原油期货于4月初以来首度升穿每桶110美元，因在非洲和伊拉克供应受阻之际，乐观经济数据引发全球石油需求转好的预期。

日圆兑美元 日内几乎持平于99.56，周四一度飙涨约1.7%。

交易员称，TOCOM期胶价格可能陷入窄幅区间，250日圆为一道关键阻力位，而240日圆料为重要的支撑位。

上海期交所主力1月期胶 下跌30元人民币，收报每吨18,005元人民币。

新加坡商品交易所近月9月合约 最新报每公斤224.5美分，上涨0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/王翔琼; 审校 高琦/石冠兰)
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