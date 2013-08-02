两岸金融：台湾群益期货拟参股中国信达期货20%股权，金额5-10亿台币

群益期货董事长孙天山对记者表示，中国信达期货是中国财政部百分之百持有的期货商。根据服贸协议，台湾的期货商可参股中国大陆期货商股权最高达49%。

台湾立法院本已召开临时会将实质审查6月底的两岸服贸协议，但因故将延迟至下个会期--9月以后再审。

台湾负责与大陆协商的准官方机构--海基会与海协会先前在6月已签订两岸服贸协议，此前一位熟悉谈判进程的消息人士指出，台湾与大陆已对服务贸易协议协商完毕，达成大陆对台湾放宽金融、电子商务、医疗产业、社会服务等多项产业市场开放门槛；台湾则对大陆放宽包括营造业参股、旅行业设立及电影等产业的市场开放条件。 (完) (记者 林妙容；撰写 高洁如; 审校 张喜良)