两岸金融：台湾群益期货拟参股中国信达期货20%股权，金额5-10亿台币

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透台北8月2日 - 台湾群益期货高层周五表示，计划年底前参股中国信达期货20%股权，金额估计5-10亿台币，踏出参股中国期货商的第一步。
两岸服务贸易协议已于今年6月21日签署。
群益期货董事长孙天山对记者表示，中国信达期货是中国财政部百分之百持有的期货商。根据服贸协议，台湾的期货商可参股中国大陆期货商股权最高达49%。
台湾立法院本已召开临时会将实质审查6月底的两岸服贸协议，但因故将延迟至下个会期--9月以后再审。
台湾负责与大陆协商的准官方机构--海基会与海协会先前在6月已签订两岸服贸协议，此前一位熟悉谈判进程的消息人士指出，台湾与大陆已对服务贸易协议协商完毕，达成大陆对台湾放宽金融、电子商务、医疗产业、社会服务等多项产业市场开放门槛；台湾则对大陆放宽包括营造业参股、旅行业设立及电影等产业的市场开放条件。 (完) (记者 林妙容；撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业