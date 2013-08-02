全球金市：黄金或创下一个月最大单周跌幅，因美国数据提升缩减预期

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1287.56 -20.28 -1.55 -23.11
现货银 19.38 -0.20 -1.02 -36.00
现货铂金 1421.74 -14.76 -1.03 -7.38
现货钯金 723.22 -8.28 -1.13 4.51
COMEX期金 1287.10 -24.10 -1.84 -23.19 40620
COMEX期银 19.36 -0.27 -1.37 -36.13 8269
汇率
欧元/美元 1.3220
美元/日圆 99.55
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业