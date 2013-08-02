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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 15:34 BJT

全球金市：黄金或创下一个月最大单周跌幅，因美国数据提升缩减预期

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1287.56 -20.28 -1.55 -23.11

现货银 19.38 -0.20 -1.02 -36.00

现货铂金 1421.74 -14.76 -1.03 -7.38

现货钯金 723.22 -8.28 -1.13 4.51

COMEX期金 1287.10 -24.10 -1.84 -23.19 40620

COMEX期银 19.36 -0.27 -1.37 -36.13 8269

汇率

欧元/美元 1.3220

美元/日圆 99.55

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
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