《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月2日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *淮南矿业集团 54 29 12 8/7簿记建档 平安银行 AAA 8/8 8/9 ======================================================================================== *南京港集团 13 3 12 8/9簿记建档 交通银行 AA 8/12 8/13 南京银行 ======================================================================================== 天津中环电子 18 2 12 8/5簿记建档 渤海银行 AA 8/6 8/7 信息集团 建设银行 ======================================================================================== 太钢不锈 90 20 12 8/5簿记建档 工商银行 AAA 8/6 8/7 ======================================================================================== 中信证券 200 40 3 8/6招标 工商银行 AAA 8/7 8/8 农业银行等 ======================================================================================== 浙江物产集团 14 5 12 8/6簿记建档 光大银行 AA+ 8/7 8/8 平安银行 ======================================================================================== 天津旅游 6.5 3.5 12 8/6簿记建档 渤海银行 AA 8/7 8/8 控股集团 ======================================================================================== 新钢股份 30 15 12 8/6簿记建档 招商银行 AA 8/8 8/9 ======================================================================================== 中国供销集团 20 10 12 8/6簿记建档 平安银行 AAA 8/8 8/9 ======================================================================================== 电信科学 20.5 20.5 12 8/7簿记建档 华夏银行 AA+ 8/8 8/9 技术研究院 北京银行 ======================================================================================== 江苏江南 3 3 12 8/7簿记建档 交通银行 A+ 8/8 8/9 商贸集团 ======================================================================================== 珠海九洲控股 5.9 2.9 12 8/7簿记建档 光大银行 AA- 8/8 8/9 ======================================================================================== 浙江物产集团 13 5 12 8/8簿记建档 中国银行 AA+ 8/12 8/13 光大证券 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *申能集团公司 100 10 5 8/7簿记建档 建设银行 AAA 8/8 8/9 工商银行 ======================================================================================== *天津自来水集团 15 5 3 8/7簿记建档 浙商银行 AA 8/8 8/9 ======================================================================================== *安东石油技术 5 2 3 8/7簿记建档 北京银行 AA- 8/8 8/9 集团公司 ======================================================================================== *山东路桥集团 6.2 3.2 3 8/7簿记建档 建设银行 AA- 8/8 8/9 ======================================================================================== 华电能源 13 13 3 8/6簿记建档 兴业银行 AA+ 8/7 8/8 ======================================================================================== 江苏华西集团 20 10 5 8/6簿记建档 中国银行 AA 8/8 8/9 ======================================================================================== 武钢集团 105 70 3 8/7簿记建档 建设银行 AAA 8/8 8/9 ======================================================================================== 唐山三友碱业 8 8 3 8/7簿记建档 交通银行 AA 8/9 8/12 ======================================================================================== 天津自来水 15 5 3 推迟发行 浙商银行 AA -- -- 集团 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 曹巍浩； 审校 康熙泽)