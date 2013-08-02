台湾债市：五年公债102/2殖利率收创两年高位，反应美非农数据乐观预期

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透台北8月2日 - 台湾债市五年期公债102/2及10年期公债102/6殖利率周五联袂劲扬同创两年收盘高位。主要反应美国指标10年期公债殖利率周四收盘逼近两年高位，因美国公布的就业及制造业数据回温，提振市场预期今日稍晚公布的非农就业数据可望传出佳音。
今日五年券102/2殖利率收升7.51个基点至1.1696%，此前收盘高位为2011年8月2日的1.1725%；10年券102/6殖利率亦收升8个基点至1.5700%，前波高位为2011年8月1日的1.5800%。
交易商表示，随着近期美国就业及制造业数据优于市场预期，投资人纷纷乐观预期7月非农就业数据表现，令美国10年期公债殖利率周四升破2.7%，距离前波高点仅一尺之遥。台债提前反应利空消息，主流券殖利率一路开高走高，尾盘逼出停损单出场令成交量能放大。
“筹码面挡不住基本面!”一位大型券商交易员称。
该交易员指出，尽管近日台债受筹码因素影响略为偏多，包括市场资金宽裕及10年主流券借券利率转负等，但美国经济基本面复苏力道颇佳，导致市场乐观预期非农就业数据表现，扭转台债交易气氛转为偏空，下周仍将视非农就业数据表现而定。
美国公债价格周四下滑，指标公债收益率升至近两年高位，因美国公布的就业和制造业数据令人鼓舞，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将提前，而不是推迟缩减购债的观点。指标10年期公债 价格大跌1-1/32，收益率报2.714%，较周三尾盘升近12个基点。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 102/2 +7.51 1.1696 1.1300-1.1740 237.5
10 102/6 +8.00 1.5700 1.5430-1.5738 21.5
展望下周，交易员普遍预估，如果非农数据优于预期，美国10年期公债殖利率将有机会挑战前波高点2.75%，将带动五年主流券102/2殖利率向1.18%靠拢，不排除挑战颈线1.21%，10年券102/6殖利率亦可能向1.60%靠拢；反之，非农数据若不如预期，台债就有可能上演轧空行情，短券端比较有机会，五年券102/2殖利率可能向下测试月线1.07-1.08%，10年券殖利率则可能回测1.50%的整数关卡。
“殖利率方向往上移是确定，但问题是多快!”一位外银交易员说。
上述交易员表示，8月份没有标债因素干扰，台债殖利率大概都是跟着美债走，下周观察重点为美国10年期公债殖利率是否升破前波高点2.75%。若升破的话，台债压力会更大，不过美国经济持续复苏，但不可能一飞冲天，台债殖利率料来回震荡走高的可能性较高。
路透调查的分析师预估，周五公布的数据料显示，美国7月非农就业岗位增加18.4万个。美国7月失业率料从7.6%降至7.5%，齐平4月触及的2008年12月以来最低水准。
年期 期别 收盘价
30 102/5 没有成交
20 102/8 没有成交
15 102/1 没有成交
10 102/6 1.5700
5 102/2 1.1696
2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业