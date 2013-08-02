台湾债市：五年公债102/2殖利率收创两年高位，反应美非农数据乐观预期

路透台北8月2日 - 台湾债市五年期公债102/2及10年期公债102/6殖利率周五联袂劲扬同创两年收盘高位。主要反应美国指标10年期公债殖利率周四收盘逼近两年高位，因美国公布的就业及制造业数据回温，提振市场预期今日稍晚公布的非农就业数据可望传出佳音。

今日五年券102/2殖利率收升7.51个基点至1.1696%，此前收盘高位为2011年8月2日的1.1725%；10年券102/6殖利率亦收升8个基点至1.5700%，前波高位为2011年8月1日的1.5800%。

交易商表示，随着近期美国就业及制造业数据优于市场预期，投资人纷纷乐观预期7月非农就业数据表现，令美国10年期公债殖利率周四升破2.7%，距离前波高点仅一尺之遥。台债提前反应利空消息，主流券殖利率一路开高走高，尾盘逼出停损单出场令成交量能放大。

“筹码面挡不住基本面!”一位大型券商交易员称。

该交易员指出，尽管近日台债受筹码因素影响略为偏多，包括市场资金宽裕及10年主流券借券利率转负等，但美国经济基本面复苏力道颇佳，导致市场乐观预期非农就业数据表现，扭转台债交易气氛转为偏空，下周仍将视非农就业数据表现而定。

美国公债价格周四下滑，指标公债收益率升至近两年高位，因美国公布的就业和制造业数据令人鼓舞，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将提前，而不是推迟缩减购债的观点。指标10年期公债 价格大跌1-1/32，收益率报2.714%，较周三尾盘升近12个基点。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +7.51 1.1696 1.1300-1.1740 237.5

10 102/6 +8.00 1.5700 1.5430-1.5738 21.5

展望下周，交易员普遍预估，如果非农数据优于预期，美国10年期公债殖利率将有机会挑战前波高点2.75%，将带动五年主流券102/2殖利率向1.18%靠拢，不排除挑战颈线1.21%，10年券102/6殖利率亦可能向1.60%靠拢；反之，非农数据若不如预期，台债就有可能上演轧空行情，短券端比较有机会，五年券102/2殖利率可能向下测试月线1.07-1.08%，10年券殖利率则可能回测1.50%的整数关卡。

“殖利率方向往上移是确定，但问题是多快!”一位外银交易员说。

上述交易员表示，8月份没有标债因素干扰，台债殖利率大概都是跟着美债走，下周观察重点为美国10年期公债殖利率是否升破前波高点2.75%。若升破的话，台债压力会更大，不过美国经济持续复苏，但不可能一飞冲天，台债殖利率料来回震荡走高的可能性较高。

路透调查的分析师预估，周五公布的数据料显示，美国7月非农就业岗位增加18.4万个。美国7月失业率料从7.6%降至7.5%，齐平4月触及的2008年12月以来最低水准。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.5700

5 102/2 1.1696