版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 15:59 BJT

韩国债市：公债价格急跌，受美国经济数据坚挺打压

“在本周稍早的美联储会议过后，美国公债走势似乎太强劲了，”当地银行一交易员称，“韩国当地市场与美国市场相比更强一些，但是若公布的美国就业数据强劲，则韩国债市有进一步下跌空间。”

但是一外资银行交易员称，一些投资者可能寻求周一在低点买入韩债，指出投资者或已经消化了就业数据，而且韩元 周五在本地交易中持稳。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货* 105.38 105.52

10年期公债收益率 3.58% 3.49%

五年期公债收益率 3.26% 3.20%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐