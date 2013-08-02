版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 16:02 BJT

金属期市：获利了结压制期铜小跌，但制造业趋稳迹象支撑周线可望上扬

0704GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6952.75 -45.25 -0.65 -12.31

上海期铜 50040 200 +0.40 -13.25

COMEX期铜 3.15 -0.02 -0.65 --

LME期铝 1804.25 -7.75 -0.43 -12.88

上海期铝 14240 00 +0.00 -7.20

LME期锌 1851.00 -4.00 -0.22 -10.30

上海期锌 14525 -1020 -6.56 -6.56

LME期镍 13828.00 -67.00 -0.48 -19.39

LME期铅 2098.00 -8.00 -0.38 -10.34

上海期铅 13960.00 20.00 +0.14 -8.46

LME期锡 20624.00 -296.00 -1.41 -11.86

LME/上海套利价差^ -375

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐