金属期市：获利了结压制期铜小跌，但制造业趋稳迹象支撑周线可望上扬

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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0704GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6952.75 -45.25 -0.65 -12.31
上海期铜 50040 200 +0.40 -13.25
COMEX期铜 3.15 -0.02 -0.65 --
LME期铝 1804.25 -7.75 -0.43 -12.88
上海期铝 14240 00 +0.00 -7.20
LME期锌 1851.00 -4.00 -0.22 -10.30
上海期锌 14525 -1020 -6.56 -6.56
LME期镍 13828.00 -67.00 -0.48 -19.39
LME期铅 2098.00 -8.00 -0.38 -10.34
上海期铅 13960.00 20.00 +0.14 -8.46
LME期锡 20624.00 -296.00 -1.41 -11.86
LME/上海套利价差^ -375
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业