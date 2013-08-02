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市场报道 | 2013年 8月 2日 星期五 16:02 BJT

欧元区经济：6月通胀压力进一步下跌，至40个月低点--ECRI

路透班加罗尔8月2日 - 经济周期研究所(ECRI)周五公布的周期性趋势预测指标显示，欧元区通胀压力继5月触及三年低位后，在6月进一步下滑，未来几个月仍将保持下降趋势。

ECRI公布的6月欧元区未来通胀率指标从5月的91.8下跌到40个月低位91.2。

“欧元区通胀率将在以后几个月保持下跌趋势。”ECRI首席运营官Lakshman Achuthan表示。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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