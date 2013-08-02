欧盟将放弃牛奶产量限制，中国强大需求成救星

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎/爱尔兰8月1日 - 中国企业和游客购买欧洲婴儿奶粉产品让欧洲农户看到了乳制品出口的上升空间，后者后一度曾对欧洲乳制品市场开放存有顾虑。
2008年“三聚氰胺奶粉”事件发生后，中国消费者不再信任本土奶粉，转而购买海外婴儿配方奶粉。爱尔兰正抓住这一商机，增加奶粉产量以消化增加的乳产量。2015年欧盟将放弃长达30年的牛奶产量限制。
在爱尔兰东南部的牧场里，食品集团Glanbia 和一个乳业合作社建立的合资企业Glanbia Ingredients Ireland正在接待潜在的海外买家，推广计划投资1.5亿欧元建设的这家乳制品工厂，这是爱尔兰乳制品行业最大的单笔投资。
中国客户今年的到访显示了中国买家在寻找什么，以及爱尔兰能够提供什么。
“访问农场的时候……他们吃着苹果派并看着奶牛，（一个人）说道，‘如果我能够将这一幕推广给我的消费者，我希望(他们知道)我的牛奶来自这里’。”Glanbia Ingredients商务总监Nick Whelan回忆道。
中国乳制品企业去年达成了多笔投资欧洲工厂的协议，包括合生元 与丹麦阿拉食品(Arla Foods)联手以及圣元乳业 与法国Sodiaal合作。
这些中资企业在中国为其奶粉做广告时会强调进口奶源，展示绿色草场和欧洲家庭的照片。这对即将不受产量配额限制的欧盟国家来说是个好消息。
欧盟整体是全球最大乳制品产地，但出口量只占很小的一部分，主要出口至俄罗斯和北非等临近市场，与全球最大的乳制品出口国新西兰相比，在中国的市场份额有限。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)