中国期市：黄金期货午后跳水并收跌逾2%，提前反应即将公布的美国非农数据

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
路透北京8月2日 - 在美国非农就业报告公布之前，中国期货亦开始 提前反应。上海期货交易所黄金期货周五收盘大跌逾2%，主力合约盘中一 度跌至逾三周低位，主因投资者普遍预期今晚即将公布的美国非农数据向 好，引发外盘金价跳水，带动国内黄金期货午盘跳空下跌。 黄金期货主力1312合约 下跌2.04%至257.1元人民币/克。白 银主力1312合约 亦收跌1.35%至3,887元。沪铜1311主力合约<SCFX 3>则小幅上涨0.4%至50,040元，立于五万元心理关口之上。 因美国此前公布的就业及制造业数据回温，提振市场预期今日稍晚公 布的非农就业数据可望传出佳音。上海中期贵金属分析师李宁指出，最近 公布的美国数据都好于预期，一定程度支撑工业品价格，同时亦打压贵金 属价格。今日国内黄金期货午盘大幅下跌就是跟随外盘，对即将公布的美 国非农数据作出提前反应。 “昨天晚上公布的美国数据不错，美元指数也在涨，今天要公布的非 农数据预期也很不错，...贵金属估计短期仍在空头趋势中。”李宁指出 。 尽管工业品受到提振，但中国经济前景堪忧亦一定程度拖累工业品价 格。华泰长城资深分析师曹祥辉亦称，最近中国领导层持续释放保增长的 信号，并陆续出台利好政策，且昨日公布的中国PMI数据并不乐观，显示 中国经济增长前景堪忧，令铜、橡胶等工业品期货价格承压。 “中国经济可能还是不大好，...需要密切关注伦铜能否收盘冲破7,0 50美元。”他指出。 中国期市主要品种收盘信息 ： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 50,040 0.40 293,122 黄金(au) 1312 257.10 -2.04 148,400 螺纹钢 (rb 1401 3,677 0.77 1,390,302 ) 橡胶 (ru) 1401 18,005 -0.17 192,896 大商所 豆粕 (m) 1401 3,144 -0.41 1,810,426 豆油 (y) 1401 7,034 0.20 740,434 焦炭 (j) 1401 1,486 0.95 256,728 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,932 0.02 519,502 棉花 (cf) 1401 19,835 0.05 67,348 中金所 沪深300(if 1308 2,240.0 0.67 60,364 ) 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)