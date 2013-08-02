中国期市：黄金期货午后跳水并收跌逾2%，提前反应即将公布的美国非农数据

路透北京8月2日 - 在美国非农就业报告公布之前，中国期货亦开始 提前反应。上海期货交易所黄金期货周五收盘大跌逾2%，主力合约盘中一 度跌至逾三周低位，主因投资者普遍预期今晚即将公布的美国非农数据向 好，引发外盘金价跳水，带动国内黄金期货午盘跳空下跌。 黄金期货主力1312合约 下跌2.04%至257.1元人民币/克。白 银主力1312合约 亦收跌1.35%至3,887元。沪铜1311主力合约<SCFX 3>则小幅上涨0.4%至50,040元，立于五万元心理关口之上。 因美国此前公布的就业及制造业数据回温，提振市场预期今日稍晚公 布的非农就业数据可望传出佳音。上海中期贵金属分析师李宁指出，最近 公布的美国数据都好于预期，一定程度支撑工业品价格，同时亦打压贵金 属价格。今日国内黄金期货午盘大幅下跌就是跟随外盘，对即将公布的美 国非农数据作出提前反应。 “昨天晚上公布的美国数据不错，美元指数也在涨，今天要公布的非 农数据预期也很不错，...贵金属估计短期仍在空头趋势中。”李宁指出 。 尽管工业品受到提振，但中国经济前景堪忧亦一定程度拖累工业品价 格。华泰长城资深分析师曹祥辉亦称，最近中国领导层持续释放保增长的 信号，并陆续出台利好政策，且昨日公布的中国PMI数据并不乐观，显示 中国经济增长前景堪忧，令铜、橡胶等工业品期货价格承压。 “中国经济可能还是不大好，...需要密切关注伦铜能否收盘冲破7,0 50美元。”他指出。 中国期市主要品种收盘信息 ： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 50,040 0.40 293,122 黄金(au) 1312 257.10 -2.04 148,400 螺纹钢 (rb 1401 3,677 0.77 1,390,302 ) 橡胶 (ru) 1401 18,005 -0.17 192,896 大商所 豆粕 (m) 1401 3,144 -0.41 1,810,426 豆油 (y) 1401 7,034 0.20 740,434 焦炭 (j) 1401 1,486 0.95 256,728 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,932 0.02 519,502 棉花 (cf) 1401 19,835 0.05 67,348 中金所 沪深300(if 1308 2,240.0 0.67 60,364 ) 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)