台湾经济指标预测--8月5日至8月26日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为台湾近期预定公布的经济数据: *8月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/5 0830 消费者物价 7月 +0.6%* +0.60%(年变动率) 指数(CPI) 8/5 1610 外汇存底 7月底 -- 4,066.06亿美元 8/7 1600 出口 7月 +5.1%* +8.6% *8月12日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/16 -- GDP年增率 第二季统计 +2.27%( 1.67%(统计值) 值 概估值) *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差110.9亿美元 8/20 1600 外销订单 7月 -- -3.5% 8/22 0830 季调失业率 7月 -- 4.17% 8/23 1600 工业生产 7月 -- -0.43% *8月26日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/26 1610 M2年增率 7月 -- 4.82% -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。