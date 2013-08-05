版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 08:00 BJT

台湾经济指标预测--8月5日至8月26日

以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
    
    *8月5日当周     
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                  前值
 8/5     0830      消费者物价         7月   +0.6%*      +0.60%(年变动率)
                   指数(CPI)                        
 8/5     1610      外汇存底         7月底       --        4,066.06亿美元
 8/7     1600      出口               7月   +5.1%*                 +8.6%
   
    *8月12日当周 
   日期  当地时间     经济指标    公布月分   预估值                 前值
   8/16        --    GDP年增率  第二季统计  +2.27%(        1.67%(统计值)
                                        值  概估值)  
        
    *8月19日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  8/20   1610      经常帐          第二季       --        顺差110.9亿美元
  8/20   1600      外销订单           7月       --                  -3.5%
  8/22   0830      季调失业率         7月       --                  4.17%
  8/23   1600      工业生产           7月       --                 -0.43%
  
    *8月26日当周    
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  8/26   1610      M2年增率           7月       --                  4.82%
    
 --      --        重贴现率        第三季       --                 1.875%
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐