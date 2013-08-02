《中国上海证交所A+B股股价对比表》--8月2日

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
路透香港8月2日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:06时,1美元=6.1294人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 美元) 价 仪电电子 4.04 0.399 1.65 市北高新 6.95 0.509 2.23 大众交通 5.75 0.645 1.45 永生投资 15.04 1.212 2.02 老凤祥 16.82 2.031 1.35 S中纺机 18.45 0.725 4.15 鼎立股份 14.07 0.677 3.39 氯碱化工 6.23 0.454 2.24 双钱股份 8.72 0.701 2.03 海立股份 6.05 0.553 1.78 浦东金桥 7.25 0.905 1.31 外高桥 13.5 1.002 2.20 ST联华 14.72 0.969 2.48 锦江投资 6.16 0.74 1.36 中路股份 13.81 0.78 2.89 金山开发 7.99 0.491 2.65 海欣股份 8 0.58 2.25 耀皮玻璃 5.32 0.471 1.84 大江股份 3.72 0.3 2.02 上柴股份 14.5 0.803 2.95 丹化科技 7.77 0.634 2.00 上海三毛 5.69 0.715 1.30 友谊股份 6.64 1.016 1.07 上工申贝 5.8 0.463 2.04 上海机电 12.75 1.145 1.82 宝信软件 22.54 1.616 2.28 上海物贸 5.55 0.488 1.86 自仪股份 5.52 0.538 1.67 上海普天 8.42 0.573 2.40 陆家嘴 10.6 1.34 1.29 华新水泥 11.62 1.385 1.37 锦江股份 11.92 1.218 1.60 鄂尔多斯 6.5 0.87 1.22 华电能源 2.37 0.296 1.31 SST天海 4.21 0.294 2.34 大名城 5.6 0.422 2.16 东方通信 5.3 0.499 1.73 黄山旅游 10.45 1.229 1.39 开开实业 8.85 0.68 2.12 海南航空 1.98 0.395 0.82 ST轻骑 3.52 0.28 2.05 振华重工 2.98 0.374 1.30 锦州港 3.9 0.374 1.70 九龙山 2.53 0.29 1.42 凌云股份 6.17 0.516 1.95 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)