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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 14:27 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月5日

路透上海8月5日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(8月5日-8月9日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选  
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    --------------------------------------------------------------------------    
    民生加银平稳      民生加银基金   建设银行      7/8-8/6
    添利定期开放债券A/C

    长盛年年收益      长盛基金       中国银行      7/3-8/7
    定期开放债A/C

    工银金融地产      工银瑞信基金   兴业银行      7/17-8/7
    行业股票  
    
    国泰目标收益      国泰基金       建设银行      7/12-8/8
    保本混合 

    交银施罗德定期    交银施罗德基金 建设银行      7/19-8/8
    支付月月丰债券A/C

    国投瑞银岁添利    国投瑞银基金   中国银行      7/10-8/9
    一年期定期开放债券A/C 

    工银瑞信月月薪    工银瑞信基金   交通银行      7/15-8/9
    定期支付债券
   
    华夏永福养老      华夏基金       农业银行      7/18-8/9
    理财混合           
             
    信诚中证800医药   信诚基金       中国银行      7/22-8/9
    指数分级A/B

    诺安稳固收益      诺安基金       工商银行      7/22-8/14
    一年定期开放债券
   
    华宸未来          华宸未来基金   工商银行      7/25-8/14
    信用增利债券

    景顺长城景兴      景顺长城基金   建设银行      7/25-8/14
    信用纯债债券A/C
    
    农银汇理区间      农银汇理基金   建设银行      7/29-8/16
    收益灵活配置混合

    广发集利一年定期  广发基金       工商银行      7/29-8/16
    开放债券A/C

    博时安丰18个月    博时基金       浦发银行      7/29-8/16
    定期开放债券

    嘉实丰益信用      嘉实基金       农业银行      7/25-8/16
    定期开放债券
    
    汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
    金融地产ETF 
    
    汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
    能源ETF     
    
    汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
    医药卫生ETF  
    
    汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
    主要消费ETF

    中欧成长优选      中欧基金       建设银行      7/22-8/16
    回报灵活配置混合

    国联安中证        国联安基金     交通银行      7/22-8/16
    医药100指数

    华安易富黄金      华安基金       建设银行      7/24-8/20
    ETF联接A/C
        
    易方达高等级      易方达基金     建设银行      8/1-8/21
    信用债债券A/C

    上投摩根岁岁盈    上投摩根基金   交通银行      7/29-8/23
    定期开放债券A/C

    国泰国证医药卫生  国泰基金       农业银行      8/5-8/23
    行业指数分级A/B

    信诚中证800       信诚基金       中国银行      8/5-8/23
    有色指数分级A/B

    交银定期支付      交银施罗德基金 农业银行      8/7-8/27
    双息平衡混合

   方正富邦互利       方正富邦基金   交通银行      8/1-8/28
   定期开放债券

   融通通泽一年目标   融通基金       工商银行      8/1-8/28
   触发式灵活配置混合

   易方达裕丰         易方达基金     浦发银行      8/8-8/29
   回报债券

   建信安心保本混合   建信基金       民生银行      8/5-8/30
    =====================================================================================
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
    发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间            备注
                  (亿元)    

    财政部代发地方债 238      5年      固息地方债      8/5-8/7
    中信证券          50      3年      固息公司债      8/5-8/7
     
    财政部           300      7年      固息国债        8/8-8/12    今年第15期七年品种续发
    进出口行          70      2年      固息金融债        周二
    武钢集团          70      3年      中期票据          周四
    国开行       至多200  1/3/5/10年   固息增发债        周四
    =====================================================================================    
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
     100        170       -70
   =====================================================================================
  
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体         债券类型      到期本金规模     到期时间
                                   (亿元) 
    
     中信证券        短期融资券         50            周四
      
                
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/康熙泽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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