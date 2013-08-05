《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月5日

路透上海8月5日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(8月5日-8月9日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 -------------------------------------------------------------------------- 民生加银平稳 民生加银基金 建设银行 7/8-8/6 添利定期开放债券A/C 长盛年年收益 长盛基金 中国银行 7/3-8/7 定期开放债A/C 工银金融地产 工银瑞信基金 兴业银行 7/17-8/7 行业股票 国泰目标收益 国泰基金 建设银行 7/12-8/8 保本混合 交银施罗德定期 交银施罗德基金 建设银行 7/19-8/8 支付月月丰债券A/C 国投瑞银岁添利 国投瑞银基金 中国银行 7/10-8/9 一年期定期开放债券A/C 工银瑞信月月薪 工银瑞信基金 交通银行 7/15-8/9 定期支付债券 华夏永福养老 华夏基金 农业银行 7/18-8/9 理财混合 信诚中证800医药 信诚基金 中国银行 7/22-8/9 指数分级A/B 诺安稳固收益 诺安基金 工商银行 7/22-8/14 一年定期开放债券 华宸未来 华宸未来基金 工商银行 7/25-8/14 信用增利债券 景顺长城景兴 景顺长城基金 建设银行 7/25-8/14 信用纯债债券A/C 农银汇理区间 农银汇理基金 建设银行 7/29-8/16 收益灵活配置混合 广发集利一年定期 广发基金 工商银行 7/29-8/16 开放债券A/C 博时安丰18个月 博时基金 浦发银行 7/29-8/16 定期开放债券 嘉实丰益信用 嘉实基金 农业银行 7/25-8/16 定期开放债券 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 金融地产ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 能源ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 医药卫生ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 主要消费ETF 中欧成长优选 中欧基金 建设银行 7/22-8/16 回报灵活配置混合 国联安中证 国联安基金 交通银行 7/22-8/16 医药100指数 华安易富黄金 华安基金 建设银行 7/24-8/20 ETF联接A/C 易方达高等级 易方达基金 建设银行 8/1-8/21 信用债债券A/C 上投摩根岁岁盈 上投摩根基金 交通银行 7/29-8/23 定期开放债券A/C 国泰国证医药卫生 国泰基金 农业银行 8/5-8/23 行业指数分级A/B 信诚中证800 信诚基金 中国银行 8/5-8/23 有色指数分级A/B 交银定期支付 交银施罗德基金 农业银行 8/7-8/27 双息平衡混合 方正富邦互利 方正富邦基金 交通银行 8/1-8/28 定期开放债券 融通通泽一年目标 融通基金 工商银行 8/1-8/28 触发式灵活配置混合 易方达裕丰 易方达基金 浦发银行 8/8-8/29 回报债券 建信安心保本混合 建信基金 民生银行 8/5-8/30 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部代发地方债 238 5年 固息地方债 8/5-8/7 中信证券 50 3年 固息公司债 8/5-8/7 财政部 300 7年 固息国债 8/8-8/12 今年第15期七年品种续发 进出口行 70 2年 固息金融债 周二 武钢集团 70 3年 中期票据 周四 国开行 至多200 1/3/5/10年 固息增发债 周四 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 100 170 -70 ===================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中信证券 短期融资券 50 周四 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =====================================================================================(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/康熙泽)