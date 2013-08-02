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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 17:17 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增17.8亿台币

路透台北8月2日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增17.8亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,139.15亿台币。上周存单发行量净增19.7亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

7/29 2,728.00 2,734.80 +6.80

7/30 4,187.80 4,188.00 +0.20

7/31 1,577.00 1,585.00 +8.00

8/1 3,959.30 3,959.30 0.00

8/2 858.15 860.95 +2.80

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总计 13,310.25 13,328.05 +17.80

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

7/29 67.80 18.00

7/30 31.00 10.00

7/31 25.00 10.00

8/1 40.00 10.00

8/2 70.80 24.00

------------------------------------------------

总计 234.60 72.00 (完)

(记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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