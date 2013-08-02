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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 16:34 BJT

英国个股：莱斯银行准备退出澳洲市场，出售租赁部门和机构贷款组合--消息

路透悉尼8月2日 - 三名消息人士周五透露，英国莱斯银行集团 正准备退出澳洲市场，希望出售旗下一个账面价值为36亿美元的租赁部门以及一个价值6.25亿美元的机构贷款组合。

该银行准备到2014年时将国际分支机构从目前的14个国家收缩到10个国家，以降低成本并增强资产负债表。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)
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