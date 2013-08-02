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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 16:48 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币略收升，中间价跌至两个月新低但结汇仍略强

* 人民币即期略收升
    * 中间价跌至逾两个月新低
    * 结汇仍偏强，客盘主导市场波动

 (新增收盘报价)
    路透北京8月2日 - 人民币兑美元即期 周五即期略收升，而今日中间价下滑
至逾两个月低位。交易员指出，7、8月汇市交易相对清淡，但结汇卖盘仍然相对偏强，部分
抵消中间价下滑影响。
    
    交易员指出，预计人民币短期内将出现一波小幅偏强走势，因最近整体结汇力量仍然偏
强，不过目前交易整体仍在区间之内，日间波动也比较小，一般只有30-40个点，交易相对
谨慎，长远看方向仍不明朗。
    
    “整体而言，（美元/人民币）中间价没什么新意，虽然往上走了挺多，但只是跟着美
指在动，向上向下没有方向，整个市场也是flow在推动。”上海一股份制交易员指出。
        
    上述交易员指出，20号文的影响已经在6月末之前基本消化，之后每个月的影响就不会
太大，因为其结购汇的数量对于整个市场而言仍是比较小的。
    
    上海另一个股份制交易员指出，结汇力量仍然偏强，今天人民币可能仍会升破6.1300元
。未来小幅偏强走势的可能性亦比较大。
    
    “日内和隔夜的交易都很难做，没有方向，很无聊，现在来看还是要等，等政策或者其
他。”上述交易员指出。    
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以
 及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                          
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.1294        6.1305    0.02%
                     中间价                6.1817        6.1778    -0.06%
               成交额                     145亿美元                   
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  0.86% (上限±1%    日高      日低
                                              )                   
                   日内波动幅度(pips)        38          6.1285    6.1323
               2013年来即期升贬值幅度       1.65%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                   1,160                     
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:37               今日          上日        
                1年期NDF                  6.2892/29      6.2955       
                        CNH即期           6.1280/87      6.1333       
           
    东京汇市美元兑日圆周五持稳，但仍守住上日创下的大部分涨幅，此前美国经济数据优
于预期，引发有关非农就业报告料表现较佳的预期。 
       
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科; 审校 林高丽/曾祥进)
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