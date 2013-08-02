更新版 1-中国汇市：人民币略收升，中间价跌至两个月新低但结汇仍略强

* 人民币即期略收升 * 中间价跌至逾两个月新低 * 结汇仍偏强，客盘主导市场波动 (新增收盘报价) 路透北京8月2日 - 人民币兑美元即期 周五即期略收升，而今日中间价下滑 至逾两个月低位。交易员指出，7、8月汇市交易相对清淡，但结汇卖盘仍然相对偏强，部分 抵消中间价下滑影响。 交易员指出，预计人民币短期内将出现一波小幅偏强走势，因最近整体结汇力量仍然偏 强，不过目前交易整体仍在区间之内，日间波动也比较小，一般只有30-40个点，交易相对 谨慎，长远看方向仍不明朗。 “整体而言，（美元/人民币）中间价没什么新意，虽然往上走了挺多，但只是跟着美 指在动，向上向下没有方向，整个市场也是flow在推动。”上海一股份制交易员指出。 上述交易员指出，20号文的影响已经在6月末之前基本消化，之后每个月的影响就不会 太大，因为其结购汇的数量对于整个市场而言仍是比较小的。 上海另一个股份制交易员指出，结汇力量仍然偏强，今天人民币可能仍会升破6.1300元 。未来小幅偏强走势的可能性亦比较大。 “日内和隔夜的交易都很难做，没有方向，很无聊，现在来看还是要等，等政策或者其 他。”上述交易员指出。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1294 6.1305 0.02% 中间价 6.1817 6.1778 -0.06% 成交额 145亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 38 6.1285 6.1323 2013年来即期升贬值幅度 1.65% 1年期美元/人民币掉期升水 1,160 离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日 1年期NDF 6.2892/29 6.2955 CNH即期 6.1280/87 6.1333 东京汇市美元兑日圆周五持稳，但仍守住上日创下的大部分涨幅，此前美国经济数据优 于预期，引发有关非农就业报告料表现较佳的预期。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 林高丽/曾祥进)