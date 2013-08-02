更新版 1-中国汇市：人民币略收升，中间价跌至两个月新低但结汇仍略强

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* 人民币即期略收升 * 中间价跌至逾两个月新低 * 结汇仍偏强，客盘主导市场波动 (新增收盘报价) 路透北京8月2日 - 人民币兑美元即期 周五即期略收升，而今日中间价下滑 至逾两个月低位。交易员指出，7、8月汇市交易相对清淡，但结汇卖盘仍然相对偏强，部分 抵消中间价下滑影响。 交易员指出，预计人民币短期内将出现一波小幅偏强走势，因最近整体结汇力量仍然偏 强，不过目前交易整体仍在区间之内，日间波动也比较小，一般只有30-40个点，交易相对 谨慎，长远看方向仍不明朗。 “整体而言，（美元/人民币）中间价没什么新意，虽然往上走了挺多，但只是跟着美 指在动，向上向下没有方向，整个市场也是flow在推动。”上海一股份制交易员指出。 上述交易员指出，20号文的影响已经在6月末之前基本消化，之后每个月的影响就不会 太大，因为其结购汇的数量对于整个市场而言仍是比较小的。 上海另一个股份制交易员指出，结汇力量仍然偏强，今天人民币可能仍会升破6.1300元 。未来小幅偏强走势的可能性亦比较大。 “日内和隔夜的交易都很难做，没有方向，很无聊，现在来看还是要等，等政策或者其 他。”上述交易员指出。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1294 6.1305 0.02% 中间价 6.1817 6.1778 -0.06% 成交额 145亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 38 6.1285 6.1323 2013年来即期升贬值幅度 1.65% 1年期美元/人民币掉期升水 1,160 离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日 1年期NDF 6.2892/29 6.2955 CNH即期 6.1280/87 6.1333 东京汇市美元兑日圆周五持稳，但仍守住上日创下的大部分涨幅，此前美国经济数据优 于预期，引发有关非农就业报告料表现较佳的预期。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 林高丽/曾祥进)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)