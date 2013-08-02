中国债市：利率互换小幅波动，机构静待下周公开市场提供更多指引

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
路透上海8月2日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五窄幅波动。交易员表示，继本周公开市场逆回购重启带动利率互换小幅下行之后，今日IRS走势则陷入震荡，机构观望中等待下周公开市场提供更多指引。
他们并认为，若下周逆回购能够滚动操作，在资金面趋暖带动下，料IRS或仍将有下行空间。
“IRS今天没怎么动，成交行情比较清淡，一年(期品种)中午下来一点在3.88%/84%，后来又pay(付固定收浮动)上去了，现在3.91%/3.88%，幅度都比较小。”广发银行交易员李海涛表示。
他进一步指出，短期内市场都在看资金面状况，逆回购的影响还是比较有限的，关键就看能不能持续。
本周中国央行公开市场连续逆回购为机构注入信心，银行间市场周五流动性进一步回暖，14天以内期限资金供给充裕，主要回购加权利率 因此普降，其中隔夜和七天期跌幅达20-30基点(bp)。
华南另一银行交易员指出，初步估计逆回购继续操作的可能性还是比较大，如果资金利率随之继续回落的话，IRS还是可能继续下行的，“下周(公开市场)都没结论呢，操作利率掉否，量放大吗？期待(下)周二结果。”
在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行本周在时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 4.0000/4.1000 3.8400/3.9275 3.8700/3.9600 3.9600/4.0575 3.9870/4.2470
周四 4.1050/4.2075 3.8925/3.9700 3.9113/3.9950 3.9900/4.0750 4.0090/4.2750
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变化 -0.1050/-0.1075 -0.0525/-0.0425 -0.0413/-0.0350 -0.0300/-0.0175 -0.0220/-0.0280
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)