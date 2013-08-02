中国债市：利率互换小幅波动，机构静待下周公开市场提供更多指引

路透上海8月2日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五窄幅波动。交易员表示，继本周公开市场逆回购重启带动利率互换小幅下行之后，今日IRS走势则陷入震荡，机构观望中等待下周公开市场提供更多指引。

他们并认为，若下周逆回购能够滚动操作，在资金面趋暖带动下，料IRS或仍将有下行空间。

“IRS今天没怎么动，成交行情比较清淡，一年(期品种)中午下来一点在3.88%/84%，后来又pay(付固定收浮动)上去了，现在3.91%/3.88%，幅度都比较小。”广发银行交易员李海涛表示。

他进一步指出，短期内市场都在看资金面状况，逆回购的影响还是比较有限的，关键就看能不能持续。

本周中国央行公开市场连续逆回购为机构注入信心，银行间市场周五流动性进一步回暖，14天以内期限资金供给充裕，主要回购加权利率 因此普降，其中隔夜和七天期跌幅达20-30基点(bp)。

华南另一银行交易员指出，初步估计逆回购继续操作的可能性还是比较大，如果资金利率随之继续回落的话，IRS还是可能继续下行的，“下周(公开市场)都没结论呢，操作利率掉否，量放大吗？期待(下)周二结果。”

在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行本周在时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 4.0000/4.1000 3.8400/3.9275 3.8700/3.9600 3.9600/4.0575 3.9870/4.2470

周四 4.1050/4.2075 3.8925/3.9700 3.9113/3.9950 3.9900/4.0750 4.0090/4.2750

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变化 -0.1050/-0.1075 -0.0525/-0.0425 -0.0413/-0.0350 -0.0300/-0.0175 -0.0220/-0.0280

注: 以上数据均为按季度计算报价。