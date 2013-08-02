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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 16:58 BJT

东南亚股市：泰国股市因政局忧虑下滑，菲律宾股市触三周低点

“8月4日将有抗议活动，我们建议投资者关注汇率，因这次抗议行动可能导致资本外流，”该公司的策略报告中这样讲到。

“下周8月7-8日将要讨论大赦法案。我们认为，在讨论的紧急法案对于投资者信心影响有限，”该券商称。

菲律宾股市 下跌1.9%，全周收低3.4%。市值最大的公司SM Investment 挫跌8.6%，此前该公司以折价向机构投资者定向供股筹资1.5亿美元。

其它东南亚股市限于区间波动，市场人士等待反映全球前景的指标公布，其中包括美国的就业数据。

印尼股市成交量降至平均水平的60%，大盘股指 接近收平，下周即将迎来公众假期，且此前数据显示第二季国内经济扩张速度逊于预期。

下周8月5-9日印尼股市全周休市，并将于8月12日恢复交易。(完)
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