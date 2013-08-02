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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 18:01 BJT

新兴汇市：印度卢比引领亚币在美国就业报告出炉前走低，全周料收跌

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 日圆                       99.73      99.55      -0.18     -12.98      86.79
 坡元                      1.2757     1.2765      +0.06      -4.22     1.2219
 台币                      30.129     30.125      -0.01      -3.30     29.136
 韩元                     1123.55    1123.50      -0.00      -4.71    1070.60
 泰铢                       31.38      31.30      -0.25      -2.45      30.61
 菲律宾披索                 43.62      43.56      -0.14      -5.89      41.05
 印尼卢比                10280.00   10275.00      -0.05      -6.32    9630.00
 印度卢比                   60.94      60.43      -0.84      -9.76      54.99
 马币                      3.2560     3.2425      -0.41      -6.08     3.0580
 人民币                    6.1293     6.1305      +0.02      +1.65     6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 隋芬/洪曦; 审校 郑茵/艾茂林)
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