台湾货币市场：8月5日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月5日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,022.5亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币。
---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)6,364.65亿台币 ：
08/06 727亿台币
08/07 408亿台币
08/08 3,302亿台币
08/09 3,548.45亿台币
08/12 3,936亿台币
08/13 1,532.5亿台币
08/14 3,622.5亿台币
08/15 3,843.9亿台币
08/16 1,526亿台币
08/19 3,384.1亿台币
08/20 1,277.5亿台币
08/21 690.5亿台币
08/22 2,603.5亿台币
08/23 2,377.25亿台币
08/24 10亿台币
08/26 2,719.5亿台币
08/27 4,209.5亿台币
08/28 1,608亿台币
08/29 3,927.3亿台币
*08/30 905.15亿台币
09/02 156亿台币
09/03 50亿台币
--公债还本付息121.625亿台币
08/07 90甲6期付18.75亿
08/10 101甲7期付息9亿
08/11 89甲11期付息15.375亿
08/12 99甲7期付14亿
08/13 98甲5期付息12.75亿
08/14 97甲5期付息15.75亿
08/16 91甲7期付息15亿
08/22 100甲8期付息11.25亿
08/24 101甲8期付息9.75亿
--国库券到期500亿台币
8/13：财101-5期国库券到期，364天期，金额200亿台币。
8/27：财101-8期国库券到期，273天期，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--8/14: 财政部发行财102-8期国库券，金额300亿台币，13日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表新增 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。