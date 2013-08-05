路透基点：15家银行签署4.15亿美元国银租赁融资案--RLPC

路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息称，15家银行6月签署国银租赁的4.15亿美元七年期飞机融资案，款项已于昨天支取。

参与此案的银行包括：国开行安徽分行(9,020万美元)、德意志银行新加坡分行(9,020万美元)、澳洲联邦银行(CBA)新加坡分行(4,510万美元)、台湾银行香港分行(4,020万美元)、台湾银行上海分行(1,000万美元)、国泰世华银行香港分行(2,710万美元)、Emirates NBD PJSC新加坡分行(2,710万美元)、韩国产业银行(1,800万美元)、韩国产业银行新加坡分行(1,800万美元)、韩国产业银行爱尔兰(900万美元)、日盛国际商业银行(690万美元)、兆丰国际商业银行(550万美元)、高雄银行国际业务部(460万美元)、彰化银行国际业务部(460万美元)、华南银行国际业务部(460万美元)、台北富邦银行国际业务部(460万美元)、台新银行(460万美元)和台中商业银行(460万美元)。

消息称，此案已于去年第四季开启银团贷款阶段。筹集资金用于为12架飞机融资。

一如此前报道，这笔有担保的分期偿还贷款由德意志银行牵头，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点。

与此同时，借款方还在寻求一笔1亿美元五年期境内定期贷款，由瑞士信贷牵头，利率为三个月LIBOR加码250个基点。承诺1,500万美元或以上的银行将得到30个基点的先付费用和牵头行头衔。平均年限为3.5年，综合收益为258.6个基点。资金用于资本支出。

国银租赁3月签署了一笔经扩大后规模为3.95亿美元的三年期境内定期贷款，利率为LIBOR加码230个基点，前端费为5个基点。渣打银行是此案的牵头行和簿记行。另有11家银行以不同层次参贷。