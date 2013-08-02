重发-中国债市：现券暖势集中于短期利率债，市场仍待央行公开市场进一步指引

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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(重发以润饰标题)
路透北京8月2日 - 中国银行间债市周五现券暖势集中于短期利率债。市场人士表示，美国公债价格重挫，回购利率虽有回落但仍处在较高水平，临近周末市场情绪趋谨慎，仅有受流动性短期或利好影响较大的短债收益率继续下探。
市场人士并表示，仍在等待下周央行公开市场操作的进一步指引，部分机构会更青睐中短期债。
“一年国开债什么的利率还下不少，资金也没松那么快，美国公债（收益率）也在涨，也到周末了，短的安全点，”上海一大型银行交易员称，“现在不是说，‘看基本面，你就输在起跑线上了’，还是听央行的吧！”
华东地区一银行交易员亦表示，现券收益率曲线较前趋陡峭；后期现券走势，仍有待公开市场逆回购的进一步指引，较大波段行情出现的可能性不大，机构多倾向于快进快出，以锁定盈利。
本周中国央行公开市场连续逆回购为机构注入信心，银行间市场周五流动性进一步回暖，14天以内期限资金供给充裕，主要回购加权利率 因此普降，其中隔夜和七天期跌幅达20-30基点(bp)。
美国公债价格周四下滑，指标公债收益率升至近两年高位，因美国公布的就业和制造业数据令人鼓舞，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将提前，而不是推迟缩减购债的观点。
剩余期限约0.96年的固息政策性金融债13国开27券最新收益率 为4.1389%，上日尾盘为4.16%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.2159 4.3347
上日 3.5450 4.5875
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8613/3.7888 国债参考率报价 3.5038/3.4263 金融债参考率报价 4.1150/4.0516(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业