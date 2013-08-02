重发-中国债市：现券暖势集中于短期利率债，市场仍待央行公开市场进一步指引

(重发以润饰标题)

路透北京8月2日 - 中国银行间债市周五现券暖势集中于短期利率债。市场人士表示，美国公债价格重挫，回购利率虽有回落但仍处在较高水平，临近周末市场情绪趋谨慎，仅有受流动性短期或利好影响较大的短债收益率继续下探。

市场人士并表示，仍在等待下周央行公开市场操作的进一步指引，部分机构会更青睐中短期债。

“一年国开债什么的利率还下不少，资金也没松那么快，美国公债（收益率）也在涨，也到周末了，短的安全点，”上海一大型银行交易员称，“现在不是说，‘看基本面，你就输在起跑线上了’，还是听央行的吧！”

华东地区一银行交易员亦表示，现券收益率曲线较前趋陡峭；后期现券走势，仍有待公开市场逆回购的进一步指引，较大波段行情出现的可能性不大，机构多倾向于快进快出，以锁定盈利。

本周中国央行公开市场连续逆回购为机构注入信心，银行间市场周五流动性进一步回暖，14天以内期限资金供给充裕，主要回购加权利率 因此普降，其中隔夜和七天期跌幅达20-30基点(bp)。

美国公债价格周四下滑，指标公债收益率升至近两年高位，因美国公布的就业和制造业数据令人鼓舞，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将提前，而不是推迟缩减购债的观点。

剩余期限约0.96年的固息政策性金融债13国开27券最新收益率 为4.1389%，上日尾盘为4.16%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.2159 4.3347

上日 3.5450 4.5875

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8613/3.7888 国债参考率报价 3.5038/3.4263 金融债参考率报价 4.1150/4.0516(完)

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