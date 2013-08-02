《独家新闻》中石化欲牵手Weatherford，在页岩油气领域展开合作

如果谈判顺利，合资企业可能在年底前宣布成立，公司业务范围将涵盖从钻井到完井各个环节以及设备制造的综合服务。知情者中的一位行业高管称，该企业可能有中方公司控股，注册资本至少在5,000万美元。

SOSC拒绝对此置评，Weatherford亦未能立即就提问给出回答。

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除了提供专业工具和管理经验外，Weatherford还将在高压高温钻井等领域贡献专业经验。

目前，SOSC将中石化八个地区服务部门归入旗下，员工人数达14万人。

“关键的问题在于，这样的合资企业能否产生足够大的营收？如果不能，中方最好也别指望能得到太多专业技术，”一位中国油田服务公司的管理人员说。(完)