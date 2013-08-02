《独家新闻》中石化欲牵手Weatherford，在页岩油气领域展开合作

台湾已公布经济指标--2017/4/12
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
如果谈判顺利，合资企业可能在年底前宣布成立，公司业务范围将涵盖从钻井到完井各个环节以及设备制造的综合服务。知情者中的一位行业高管称，该企业可能有中方公司控股，注册资本至少在5,000万美元。
SOSC拒绝对此置评，Weatherford亦未能立即就提问给出回答。
中国非传统天然气图表请点选：r.reuters.com/tuc49t
除了提供专业工具和管理经验外，Weatherford还将在高压高温钻井等领域贡献专业经验。
目前，SOSC将中石化八个地区服务部门归入旗下，员工人数达14万人。
“关键的问题在于，这样的合资企业能否产生足够大的营收？如果不能，中方最好也别指望能得到太多专业技术，”一位中国油田服务公司的管理人员说。(完)
(编译/审校 田建华/郑茵/石冠兰)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透台北4月12日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单827.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)969.8亿台币： 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.50亿台币 4/17 4,018.50亿台币 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币