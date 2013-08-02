更新版 1-中国货币市场：回购利率普降，流动性续回暖14天以内资金供给充裕

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
(新增最新报价)
路透北京8月2日 - 本周中国央行公开市场连续逆回购为机构注入信心，银行间市场周五流动性进一步回暖，14天以内期限资金供给充裕，主要回购加权利率 因此普降，其中隔夜和七天期跌幅逾25个基点(bp)。
交易员认为，下周一虽有可能准备金例行上缴，但从目前资金情况看，该因素料对回购利率扰动有限。未来一段时间流动性预期较央行未进行逆回购前有所放松。
华北一银行交易员称，今日资金面较上日进一步走宽，回购利率普降。“供给的多了，14天以内的(需求)都能满足。”
他并预计，7月末商业银行存款虽可能有增量，但幅度应该难匹敌半年末，所以即使下周一(5日)存款准备金补缴，对资金面冲击应该不大。
在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行本周在时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,548.36亿元人民币，较上日的5,366.69亿元小增；其中14天期品种成交56亿元，较上日的92.02亿元进一步缩减。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:一天 3.2159 3.5450 -32.91 4,924.42 七天 4.3347 4.5875 -25.28 489.11 14天 4.5993 5.3493 -75.00 55.99 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 2.5450 2.8700 -47.00 1,711.93 七天 3.2950 3.1750 -6.50 406.67 14天 3.0750 3.5500 -47.50 34.78 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2590 3.6000 -34.10 七天 4.3100 4.5600 -25.00 14天 4.5500 5.4300 -88.00 Shibor 其中:隔夜 3.2539 3.5490 -29.51 七天 4.3140 4.5450 -23.10 三个月 4.6595 4.6635 -0.40(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽/张喜良)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)