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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 17:21 BJT

更新版 1-中国货币市场：回购利率普降，流动性续回暖14天以内资金供给充裕

(新增最新报价)

路透北京8月2日 - 本周中国央行公开市场连续逆回购为机构注入信心，银行间市场周五流动性进一步回暖，14天以内期限资金供给充裕，主要回购加权利率 因此普降，其中隔夜和七天期跌幅逾25个基点(bp)。

交易员认为，下周一虽有可能准备金例行上缴，但从目前资金情况看，该因素料对回购利率扰动有限。未来一段时间流动性预期较央行未进行逆回购前有所放松。

华北一银行交易员称，今日资金面较上日进一步走宽，回购利率普降。“供给的多了，14天以内的(需求)都能满足。”

他并预计，7月末商业银行存款虽可能有增量，但幅度应该难匹敌半年末，所以即使下周一(5日)存款准备金补缴，对资金面冲击应该不大。

在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行本周在时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,548.36亿元人民币，较上日的5,366.69亿元小增；其中14天期品种成交56亿元，较上日的92.02亿元进一步缩减。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:一天 3.2159 3.5450 -32.91 4,924.42 七天 4.3347 4.5875 -25.28 489.11 14天 4.5993 5.3493 -75.00 55.99 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 2.5450 2.8700 -47.00 1,711.93 七天 3.2950 3.1750 -6.50 406.67 14天 3.0750 3.5500 -47.50 34.78 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2590 3.6000 -34.10 七天 4.3100 4.5600 -25.00 14天 4.5500 5.4300 -88.00 Shibor 其中:隔夜 3.2539 3.5490 -29.51 七天 4.3140 4.5450 -23.10 三个月 4.6595 4.6635 -0.40(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽/张喜良)
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