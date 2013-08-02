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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 17:24 BJT

日本个股：马自达7月中国销量同比减少18.5%

路透上海8月2日 - 日本汽车制造商马自达 周五表示，公司与其在中国的合资企业7月售出11,678辆汽车，较上年同期减少18.5%。

该公司6月同比销量降幅为31.2%，5月为下降11.6%。

今年截至7月底的前七个月里，马自达总共售出94,209辆汽车，较上年同期减少了20.4%。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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