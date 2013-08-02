中国保险：保监会出台普通型人身保险费率新政，不再执行2.5%上限

路透北京8月2日 - 中国保险监督管理委员会周五称，自8月5日起，普通型人身保险费率改革正式启动，新政策将放开人身保险预定利率，定价权交给保险公司和市场，将不再执行2.5%的上限限制；新发产品法定责任准备金评估利率不得高于保单预定利率和3.5%的小者。

保监会网站最新刊发关于普通型人身保险费率政策改革有关事项的通知称，分红型人身保险的预定利率、万能型人身保险的最低保证利率不得高于2.5%。保险公司采用的法定责任准备金评估利率不得高于保单预定利率和中国保监会公布的法定评估利率的小者。

关于人身保险费率政策改革配套措施，普通型人身保险保单的法定评估利率，在8月5日以前签发的普通型人身保险保单法定评估利率继续执行原规定。而以后签发的普通型人身保险保单法定评估利率为3.5%。

中国保监会支持保险公司参与多层次养老保障体系建设，对国家政策鼓励发展的养老保险业务实施差别化的准备金评估利率。

对于8月5日及以后签发的普通型养老年金或保险期间为10年及以上的其它普通型年金保单，保险公司采用的法定责任准备金评估利率可适当上浮，上限为法定评估利率的1.15倍和预定利率的小者。分红型人身保险保单法定评估利率为2.5%。

中国保监会并鼓励保险公司发展风险保障业务，计算长期人身保险业务的最低资本时，与风险保额相关的最低资本等于风险保额与相应计算因子之乘积。

通知并称，保险公司报送人身保险条款和保险费率审批的，最近季度末偿付能力充足率不得低于150%；保险公司报送人身保险条款和保险费率备案的，最近季度末偿付能力充足率不得低于100%。该通知自2013年8月5日起施行。（完）

更多细节，请点选中国保监会网站：here (发稿 李文科; 审校 林高丽)